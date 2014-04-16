أسرة طالب إعدادي تقتحم مدرسة وتتعدى على معلمة بالضرب بأسيوط

حررت “ريهام . م” مدرسة تربية فنية بمدرسة عثمان علي الإعدادية بقرية فزارة بمركز القوصية بأسيوط محضرين رقم 5739 جنح القوصية ، رقم 1743 إداري القوصية اتهمت فيهما محمد ياسر طالب بالصف الثاني الإعدادي وشقيقه محمد بالصف الأول الثانوي التجاري وولي أمرههما بالتهجم عليها وضربها داخل المدرسة ، وقيام الطالب وشقيقه بضربها بالشوم وسلاح أبيض ” مطواة ” خارج المدرسة وأحداث إصابتها في الظهر واليد ، وذكرت المعلمة في المحضر الثاني الجنح قيام ولي أمر الطالب بتهديدها بالسلاح الناري بالقتل وهتك عرضها إذا لم تتنازل عن المحضر الاول .

وقالت “ريهام . م” أنه اثناء أدائها حصة التربية الفنية في الفصل وتوزيعها الدرجات ، علم الطالب احمد ياسر بدرجته ولم يرضى بها وقام بالتعدي عليها بالسب وبعدما أشتكته إلى مدير المدرسة أحضر ولي أمره وتعدوا عليها بالسب والقذف داخل المدرسة ، دون تحريك ساكن من إدارة المدرسة ، وأضافت أنها حررت محضر ضدهما ، وعندما علم الطالب انتظرها هو وشقيقه محمد خارج المدرسة وتعدوا عليها بالضرب بشومة وسلاح ابيض ” مطواه ” ، وأحداث ما بها من إصابات في الرأس واليد وبعدها قام والدهما بتهديدها بالسلاح وتهديدها بهتك عرضها إذا لم تتنازل عن المحضر الأول – بحسب ما قالت المعلمة .