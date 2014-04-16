أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. تدشين تمثالى "عباس العقاد" و"عبد الله طوقاى" فى "قازان"

Google+ Print

فى احتفالية كبرى جرت فعالياتها فى أروقة جامعة قازان الفيدرالية الحكومية (معهد العلاقات الدولية والتاريخ والاستشراق) تم تدشين تمثالين لعباس محمود العقاد وعبد الله طوقاى من أعمال الدكتور أسامة السروى المستشار الثقافى فى السفارة المصرية بموسكو.

وقال أسامة السروى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إقامة التمثالين تأتى بالتعاون مع المركز الثقافى العربى برئاسة الدكتور محمد صالح العمارى، وقد حضر الافتتاح الدكتور راميل خير الدينوف، عميد معهد العلاقات الدولية والاستشراق ويرماكيف إسكندر، نائب عميد معهد الآداب والفنون الجميلة بجامعة قازان وشاكيروفا دالييروفا، عضو أكاديمية العلوم بجمهورية تتارستان ومدير متحف طوقاى، وجمع من المتخصصين فى اللغة العربية وآدابها وطلاب الجامعة وأعضاء البعثة التعليمية المصرية بمدينة قازان.

ويصادف افتتاح تمثال طوقاى الأسبوع الثقافى السنوى للاحتفال بالأديب الكبير عبد الله طوقاى، حيث يمر على وفاته مائة عام، وأشار مدير متحف طوقاى أنه حضر مع وفد بعد أن وضعوا الورود على مقبرة طوقاى المدفون بالمدينة، كما يصادف افتتاح تمثال عباس العقاد مرور 125 عاماً على ميلاده ومرور 50 عاماً على وفاته.

وعلى هامش الافتتاح قام الدكتور خير الدينوف، بتسليم الدكتور أسامة السروى، شهادة تقدير ممنوحة من رئيس الجامعة الشاد غافوروف، ومن جانبه قام الدكتور أسامة السروى، بتقليد عميد معهد العلاقات الدولية درع قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى المصرية.

كما قام الدكتور محمد صالح العمارى، مدبر المركز الثقافى العربى بالجامعة بمنح الدكتور أسامة السروى شهادة شكر وتقدير على إهدائه التمثالين لجامعة قازان الحكومية تأكيداً لأواصر الصداقة والتبادل الثقافى بين وروسيا، وبعد الافتتاح عقد الدكتور أسامة السروى كمدير لمكتب البعثة التعليمية والمستشار الثقافى بموسكو اجتماعاً بأعضاء البعثة المصرية التعليمية فى جامعات قازان.

1.jpg

G534eada27afb6.jpg

G534eada2e9d32.jpg

G534eada4707d6.jpg

G534eada617a0b.jpg

G534eada6a4fce.jpg

G534eada811c6a.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»