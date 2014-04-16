بالصور.. تدشين تمثالى "عباس العقاد" و"عبد الله طوقاى" فى "قازان"

فى احتفالية كبرى جرت فعالياتها فى أروقة جامعة قازان الفيدرالية الحكومية (معهد العلاقات الدولية والتاريخ والاستشراق) تم تدشين تمثالين لعباس محمود العقاد وعبد الله طوقاى من أعمال الدكتور أسامة السروى المستشار الثقافى فى السفارة المصرية بموسكو.

وقال أسامة السروى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إقامة التمثالين تأتى بالتعاون مع المركز الثقافى العربى برئاسة الدكتور محمد صالح العمارى، وقد حضر الافتتاح الدكتور راميل خير الدينوف، عميد معهد العلاقات الدولية والاستشراق ويرماكيف إسكندر، نائب عميد معهد الآداب والفنون الجميلة بجامعة قازان وشاكيروفا دالييروفا، عضو أكاديمية العلوم بجمهورية تتارستان ومدير متحف طوقاى، وجمع من المتخصصين فى اللغة العربية وآدابها وطلاب الجامعة وأعضاء البعثة التعليمية المصرية بمدينة قازان.

ويصادف افتتاح تمثال طوقاى الأسبوع الثقافى السنوى للاحتفال بالأديب الكبير عبد الله طوقاى، حيث يمر على وفاته مائة عام، وأشار مدير متحف طوقاى أنه حضر مع وفد بعد أن وضعوا الورود على مقبرة طوقاى المدفون بالمدينة، كما يصادف افتتاح تمثال عباس العقاد مرور 125 عاماً على ميلاده ومرور 50 عاماً على وفاته.

وعلى هامش الافتتاح قام الدكتور خير الدينوف، بتسليم الدكتور أسامة السروى، شهادة تقدير ممنوحة من رئيس الجامعة الشاد غافوروف، ومن جانبه قام الدكتور أسامة السروى، بتقليد عميد معهد العلاقات الدولية درع قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى المصرية.

كما قام الدكتور محمد صالح العمارى، مدبر المركز الثقافى العربى بالجامعة بمنح الدكتور أسامة السروى شهادة شكر وتقدير على إهدائه التمثالين لجامعة قازان الحكومية تأكيداً لأواصر الصداقة والتبادل الثقافى بين مصر وروسيا، وبعد الافتتاح عقد الدكتور أسامة السروى كمدير لمكتب البعثة التعليمية والمستشار الثقافى بموسكو اجتماعاً بأعضاء البعثة المصرية التعليمية فى جامعات قازان.