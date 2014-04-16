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مظهر شاهين ساخرًا: وجدى غنيم شكّل جماعة أنصار "لحم المعيز"

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سخر مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، من الصورة التى تم تداولها لوجدى غنيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء جلوسه على مائدة ضخمة، قائلا "تكهنات عن تشكيل جماعة جديدة تحت اسم جماعة أنصار لحم المعيز بقيادة وجدى غنيم، وعضوية القرضاوى وعبد المقصود وسلامة عبد القوى وخالد عبد الله وجمال عبد الستار والقدوسى".

وأضاف "مظهر" فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "بينما رفض علاء صادق الانضمام لهذه الجماعة، لأنه بيقرف من لحم المعيز، وبيفضل لحوم الخرفان، وعلشان كده بيفكر يؤسس جماعة تانية اسمها جماعة أنصار الخرفان".


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