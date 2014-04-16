بالصور.. زعزوع مرحباً بوفد أمريكى: تدابير لرفع كفاءة أمن الفنادق

التقى هشام زعزوع، وزير السياحة، اليوم الأربعاء، وفداً أمريكياً رفيع المستوى، يضم عدداً من قدامى العسكريين والمحللين الاستراتيجيين، والذين يزورون مصر حالياً فى إطار اهتماماتهم بدراسات الشرق الأوسط ومستقبل الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر.

وقال الوزير: "إننا نرحب بالوفود الأمنية فى زيارتها لمصر للوقوف على حقيقة الأوضاع بعيداً عما تبثه بعض أبواق الإعلام تهويلا للموقف، والفترة الحالية تشهد تعظيما لدور العلاقات العامة فى مواجهة انحسار الحركة السياحية الوافدة"، مشيراً إلى أهمية تنظيم ورعاية أحداث سياحية وتعظيم الاستفادة من الأحداث الثقافية والرياضية والفنية سياحياً. أضاف زعزوع أنه ليس هناك دول فى العالم بمنأى عن الحوادث.

واستعرض زعزوع موقف الطلب على المقصد السياحى المصرى صعودا وهبوطا فى أعقاب الثورتين، مشيرا إلى أن منتج السياحة الثقافية كان الأكثر تأثرا فى انحسار الحركة السياحية لذا فوزارة السياحة أشد حرصاً على دعم منتج السياحة الثقافية خاصة فى الأقصر وأسوان.

واستطرد الوزير أن السياحة الشاطئية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر كانت الأقل تأثراً، إلا أن تحذيرات السفر التى أطلقتها بعض الدول خاصة بعد أحداث رابعة والنهضة ثم بعد أحداث طابا أثرت بالسلب على السياحة.

واستكمل زعزوع: "إن ما حدث فى مصر شأن داخلى وإن الحكومة المصرية تتخذ خطوات حثيثة نحو التحول الديمقراطى وتنفيذ بنود خارطة الطريق، حيث تم الانتهاء من وضع الدستور وهناك انتخابات رئاسية فى الطريق".

وأوضح الوزير مدى أهمية السياحة للاقتصاد المصرى وأنها مصدر دخل 16 مليون مواطن مصرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى كونها تتداخل مع حوالى 70 صناعة أخرى لذا فإن الحكومة المصرية تولى كثيرا من الاهتمام لملف السياحة.

ولفت زعزوع إلى أن الوزارة دشنت مركزاً لتتبع المركبات السياحية، وجار تعميم التجربة على كل المركبات السياحية وتزويدها بكاميرات حتى يتسنى الاتصال الدائم بالحافلات السياحية وتتبعها.

وأشار زعزوع إلى العديد من الإجراءات الاحترازية التى تعتزم وزارة السياحة تنفيذها لرفع الكفاءة الأمنية منها التنبيه على غرفة المنشآت الفندقية بإرسال CD يضم كل بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية بشرم الشيخ والغردقة بصورة أساسية لبدء تفعيل قاعدة بيانات بذلك، وأن يتم التعاون بين الإدارة العامة لشرطة السياحة والوزارة على أساس سنوى لتدريب العاملين بالأمن بالفنادق وتكون شرطة السياحة على علم بكل العاملين، ويتم تغييرهم بصورة دورية، وإلزام المنشآت السياحية- شركات أو فنادق- بإصدار كارنيه لكل العاملين بها من خلال شرطة السياحة.

وذكر الوزير أن وزارة السياحة تعمل بنظام تكاملى مع الوزارات الأخرى، فالتنسيق قائم مع وزارة الخارجية بشأن قيام الدول بتخفيف درجات تحذيرات السفر إلى مصر، والتنسيق قائم مع وزارة الطيران لفتح خطوط طيران جديدة، والتنسيق قائم مع وزارة الداخلية بشأن تعزيز ورفع الكفاءة الأمنية.