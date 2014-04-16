عمرو موسى: المبعوث اليابانى أكد اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر

استقبل عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، اليوم السفير "يوتاكا إمورا" مبعوث الحكومة اليابانية للشرق الأوسط الذى يزور مصر ضمن جولة فى عدد من دول المنطقة، وذلك بحضور سفير طوكيو لدى القاهرة السفير توشيرو سوزوكى.

ودار الحوار حول العلاقات المصرية اليابانية، حيث أكد موسى لإمورا أن اليابان التى تتمتع باسم طيب فى المنطقة وفى مصر على وجه الخصوص، وأن الشعب المصرى يتوقع أن يقف الشعب اليابانى إلى جانبه فى ظروف الأزمة التى تمر بها البلاد وليس إيقاف برامج التعاون المشترك، خصوصاً فى ظل استمرار برامج المعونات لدول أخرى فى ظروف أقل حدة.

ومن جانبه أكد المبعوث اليابانى أن اليابان تولى اهتماماً بالغاً بالعلاقات مع مصر، الدولة الأكبر والأكثر تأثيراً فى المنطقة، وأن العديد من مجالات التعاون تم الدفع بها مثل تطوير الطاقة الشمسية، والخط الرابع لمترو الأنفاق، وعدد من المشاريع الثقافية والأثرية، وأن اليابان ترغب فى زيادة التعاون بين الشعبين وزيادة أعداد السياح اليابانيين لمصر وكذلك زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

وناقش الطرفان أيضاً آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والمقترحات التى يطرحها الجانب اليابانى ودول شرق آسيا بشأنها فى ظل الزيارة التى قام بها المبعوث اليابانى لدول المنطقة، وأيضاً قيام موسى بزيارة سريعة إلى العاصمة الأردنية عمان غداً للقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

وأكد موسى أن الموقف العربى المعلن من خلال المبادرة العربية هو المرجعية التى توافق عليها العرب والذى ينتهى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفى النهاية اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التواصل على كافة المستويات الرسمية والشعبية بين اليابان ومصر، مع ضرورة عودة العلاقات إلى دينامكيتها وقوتها المعهودة.