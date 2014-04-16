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الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين اغتيال فريق قناة المنار اللبنانية

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الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين اغتيال فريق قناة المنار اللبنانية الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين اغتيال فريق قناة المنار اللبنانية

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب ، جريمة الاغتيال الوحشية لفريق تلفزيون قناة “المنار” اللبنانية ، التي استشهد فيها المراسل حمزة الحاج حسن، والمصوّر محمد منتش، والتقني حليم علّو، وجرح المصوران محمد قصاص ، وجعفر حسن ، في بلدة معلولا السورية ، بينما كانوا يقومون بواجبهم الاعلامى هناك .

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب ، فى بيان له اليوم ، “تضامنه مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية ، في ادانة هذه الجريمة النكراء المتعمدة ضد فريق المنار الاعلامي ، الذى كان يقوم افراده بتغطية الاحداث في هذه المنطقة ويؤدون واجبهم المهنى لكشف الحقائق امام الشعوب العربية”.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب ، كافة المؤسسات الاعلامية ، ومنظمات حقوق الانسان ، بإدانة الجريمة واعتبارها عملا اجرامياً وارهابياً يشكل انتهاكاً للحريات ولحقوق الانسان.

أ ش أ

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