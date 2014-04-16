الأورمان تحتفل بيوم اليتيم وتكرم الأمهات المثاليات بأسوان

قامت جمعية دار الأورمان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتنظيم إحتفاليه بمناسبة يوم اليتيم تحت رعاية محافظ أسوان مصطفي يسري بقصر ثقافة أسوان حضرها عبد الفتاح زغلول السكرتير العام المساعد للمحافظة وإبراهيم جاد مدير عام التضامن الاجتماعي وصالح عبد العظيم مدير فرع جمعية دار الأورمان بأسوان .

وأكد عبد الفتاح زغلول علي أن هذا الاحتفال يعتبر بمثابة رسالة لكل أبنائنا بأن المجتمع كله يوليهم عظيم الاهتمام ولا ينساهم ويسعي جاهداً حكومة وشعباً لتدعيمهم اجتماعياً ومادياً ومعنوياً ويشملهم بالرعاية والتربية والتعليم والإصلاح من خلال مؤسسات وجمعيات الرعاية الحكومية والمدنية المنتشرة في مختلف ربوع المحافظة ، لافتاً إلي أن منظمات المجتمع المدني التنموية والخيرية هي شريك أساسي في صناعة نهضتنا ورسم ملامح غدنا الأفضل ، وأن جمعية الأورمان ضربت مثلاً رائعاً لما يمكن أن تنجزه منظمات المجتمع المدني الخيرية في تغيير واقعنا .

ومن جانبه أكد صالح عبد العظيم علي أن الاحتفال بيوم اليتيم العربي لهذا العام يتضمن مشاركة مؤسسة آل نهيان للأعمال الإنسانية بمبلغ 75 ألف جنيه ، بجانب تقديم عدد 2000 بطانية و 200 كرتونه شهرياً لمدة خمسة أشهر لمحدودي الدخل ، كما تضمن الاحتفال تكريم ثلاث أمهات مثاليات أرامل وتوزيع 300 جنية لكل منهن بجانب تكريم 20 طالب وطالبة من الأطفال الأيتام المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة بمبلغ 2000 جنيه ، علاوة علي تكريم 5 عرائس أيتام وتوزيع خمسه الأف جنية علي كل عروس كمساعدة في التجهيزات ، مشيراً بأنه تم أيضاً توزيع ملابس لعدد 300 طفل وطفلة ، كما تضمنت الاحتفالية تقديم ماراثون للأطفال الأيتام وعروض وحفل فني غنائي وفقرات ثقافية وعروض رياضية وفنية ومسابقات ترفيهية .