الحكومة تجدد حرصها على إجراء الاستحقاقين الرئاسى والبرلمانى بالحيدة والشفافية

أكد المهندس ابراهيم محلب ، مجددا حرص الحكومة على اجراء الاستحقاقين الرئاسى والبرلمانى ، القادمين فى مناخ من الحيادية التامة والشفافية الكاملة ، تحت اعين المجتمع المدنى المصرى ، والمجتمع الدولى ، بكافة منظماته وهيئاته بما يساعد على ظهور هذه الانتخابات بالصورة اللائقة والمشرفة ، التى تتناسب وحضارة واصالة هذا الوطن ، والشعب المصرى العظيم .

> جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس ابراهيم محلب ، اليوم الاربعاء ، لإستعراض ومناقشة التشريعات المزمع عرضها على مجلس الوزراء ، خلال إجتماعه الإسبوعي غداً.

يذكر أن ، حضر الإجتماع كل من وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، وزير العدل، المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري رئاسة مجلس الوزراء، والمستشار مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.

أ ش أ