باريس سان جيرمان يجدد عرضه للتجديد لوران بلان

باريس، (إفي): جدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضه لتمديد تعاقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم لوران بلان، رغم إبداء الأخير التحفظ على استمراره مع الفريق الباريسي.

وفي تصريحات لصحيفة (لو باريزيان) أكد القطري ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان أن لوران "مدربنا وأنا أصر على بقائه في منصبه".

وبذلك يبرز الخليفي تمسكه باستمرار بلان مع باريس سان جيرمان، بعد أن أكد المدرب يوم السبت الماضي أنه يرغب في الحصول على مهلة عشرة أيام للتفكير في الأمر.

وعرض باريس سان جيرمان على لوران تمديد تعاقده لمدة عام إضافي مع زيادة في راتبه لم يتم الكشف عنها ولكن الصحف تكهنت بأنه سيصل إلى 500 ألف يورو شهريا.

ويأتي عرض التجديد لبلان رغم خروج باريس سان جيرمان من ربع نهائي بطولة دوري الأبطال الأوروبي على يد تشيلسي، بجانب خسارته يوم الأحد الماضي أمام ليون 1-0 في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويتربع باريس سان جيرمان حاليا على صدارة بطولة الدوري الفرنسي برصيد 79 نقطة، بفارق عشر نقاط عن موناكو صاحب الوصافة، وأمامه خمس مباريات قبل انتهاء البطولة.