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كرويف: الأفضل لبرشلونة؟ عودة جوارديولا

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كرويف: الأفضل لبرشلونة؟ عودة جوارديولا كرويف: الأفضل لبرشلونة؟ عودة جوارديولا

يرى الأسطورة الهولندي يوهان كرويف المدير الفني الأسبق لبرشلونة أن على الفريق الكاتالوني إعادة الإسباني بيب جوارديولا كمدير فني للفريق مرة أخرى.

وكان جوارديولا قد أمضى 4 سنوات ناجحة كمدرب لبرشلونة فاز خلالها ببطولتي دوري أبطال أوروبا بالإضافة لبطولة الدوري 3 مرات.

وقال كرويف لصحيفة موندو ديبورتيفو "أفضل شيء لبرشلونة الآن هو إعادة جوارديولا.. لو فاز خوان لابورتا أصبح رئيس النادي سأقول أن أفضل شيء هو عودة بيب وكشخص ذكي أعتقد أنه سيفعل ذلك".

وكان جوارديولا قد أعاد أسلوب التيكي تاكا الذي اعتاد كرويف تطبيقه مع برشلونة مطلع التسعينات من القرن الماضي حينما كان يتولى تدريب الفريق.

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