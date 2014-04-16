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سكولاري: مشكلات برشلونة لا تؤثر على أداء نيمار

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سكولاري: مشكلات برشلونة لا تؤثر على أداء نيمار سكولاري: مشكلات برشلونة لا تؤثر على أداء نيمار

ريو دي جانيرو، (إفي): أكد لويز فيليبي سكولاري مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، أنه لم يلحظ أن أزمة النتائج التي يعاني منها فريق برشلونة تؤثر على أداء مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي ينتظر أن يصبح نجم منتخب "السامبا" خلال بطولة كأس العالم المقبلة.

وفي تصريحات لموقع (جلوبو سبورت) اليوم قال سكولاري: "فيما يتعلق بنيمار لم ألحظ أي اختلاف في أدائه. فهو يلعب بنفس الطريقة منذ وصوله إلى النادي، وإذا كان هناك انحدار في الأداء فهذا أمر جماعي. فهو لن يحقق الفوز أو الخسارة بمفرده. أما ما يتعلق بالمنتخب فلم يتغير أي شيء".

وكشف سكولاري أنه تحدث مع نيمار وأخبره بإعجابه الشديد بأدائه عندما يلعب في مركز آخر غير الذي يظهر فيه مع برشلونة.

وحول إمكانية انضمام نيمار إلى تشكيلة منتخب البرازيل الذي سيخوض المونديال على أرضه، يرى سكولاري أن اللاعب "سيعود وستظهر عليه السعادة الغامرة".

وعن وضع برشلونة حاليا صرح سكولاري بأنه ليس لديه ما يقوله في هذا الصدد، مبينا أنه من الطبيعي ألا يفوز الفريق بكل شيء "فلا يمكن لأحد أن يظل في القمة لأربعة أو خمسة أعوام دون أن يتراجع".

وجدد سكولاري تأكيده على أنه ليس لديه أي شكوك حول تشكيلة منتخب البرازيل خلال المونديال، المقرر أن يتم الإعلان عنها في السابع من مايو المقبل، مبرزا أن التشكيلة ستتضمن لاعبا أو اثنين جدد مقارنة بتشكيلة الفريق خلال المباريات التي خاضها استعدادا للمونديال تحسبا لحدوث إصابات.

وفي هذا الصدد أضاف: "المشكلة الكبرى الآن ليست الشكوك ولكنها تكمن في المباريات الكبرى والحاسمة التي يخوضها اللاعبون في نهاية الموسم. ففي كثير من الأحيان قد تؤدي الإصابة إلى حدوث أي تغيير".

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