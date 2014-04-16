أسعد الزهراني: غياب "البلام" عن "واي فاي" غير مؤثر

صرح الفنان الكوميدي السعودي أسعد الزهراني أن الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي "واي فاي" الذي يشارك في بطولته وسيعرض خلال شهر رمضان الفضيل على شاشة mbc، لن يتأثر بغياب الفنان الكويتي حسن البلام.

وقال: "أي عمل فني لا يتأثر بغياب فنان أي ما كان اسمه، وفي الجزء الثاني غاب عن العمل الفنان الكوميدي الكبير داوود حسين ولم يتأثر نجاح المسلسل، وكما يقال "النصر بمن حضر"، وفي النهاية الحكم للمشاهد".

وأوضح الزهراني أنه قارب على انتهاء تصوير المسلسل في دبي، مبيناً أن الكواليس أكثر من رائعة يسودها المودة والمحبة مع باقة من الزملاء والأصدقاء الفنانين كأسرة واحدة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المفاجآت تتنظر الجمهور في الجزء الثالث، سواء من ناحية دخول فنانين جدد للعمل، أو تقليد شخصيات جديدة ستحظى بقبول كبير.