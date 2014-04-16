رزان مغربي تقيم أسبوعين لمولودها الأول رام

قررت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي الاحتفال بمولودها الأول الذي أنجبته منذ أيام وأطلقت عليه اسم "رام" مرتين.

وقالت رزان في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنها تنتظر استعادة عافيتها بشكل كامل بعد الولادة، حيث قررت بالاتفاق مع زوجها أن تقيم اسبوعين للمولود، الأول سيكون في مصر والثاني في لبنان حيث الأهل والأصدقاء في البلدين.

وأشارت إلى إنها تعيش حالياً أحلى أيام حياتها رغم المسؤولية الجديدة التي ألقت عليها.