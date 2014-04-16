صورة قديمة تظهر الأمير جورج نسخة عن والده

أعاد الأمير George في ظهوره الأخير، خلال رحلته الرسمية الأولى إلى أستراليا، طفولة والده الأمير William، إلى أذهان العالم، حين كان في العمر نفسه وبصحبة والديه الأمير تشارلز والليدي ديانا، في أول زيارة رسميّة له إلى تلك البلاد.

وقد كانت إطلالة الأمير الصغير تشبه إلى حدّ كبير إطلالة والده، إن كان من حيث الملامح أو تعابير الوجه، أو حتى الملابس التي اختارتها له والدته الدوقة Kate.

وقد ارتدى الأمير البالغ من العمر 8 أشهر، والثالث من حيث ترتيبه في ولاية العرش، ملابس بيضاء اللون ومنقّشة برسومات سفن باللون الأزرق. وقد ظهر الأمير الصغير في الصورة تحمله والدته Kate.

كما ارتدى والده، عندما كان بمثل عمره، أي منذ 31 عاماً، ملابس باللون الأبيض مع خطوط زرقاء. وقد ظهر في الصورة تحمله والدته الأميرة الراحلة Diana.

ويبدو أنّ ملابس الطفل الصغير قد أعادت الذكريات إلى والده أيضاً، الذي استغلّ حديثه في "سيدني" ليتذكّر والداته الراحلة، التي أحبّت أستراليا وأحبّها الشعب الأسترالي أيضاً، بحسب قوله.

يُذكر أنّ زيارة الأمير William ودوقة كامبردج Kate Middleton وابنهما الأمير George ستستمرّ لغاية 3 أسابيع، ويزوران خلالها عدداً من المدن في نيوزيلندا وأستراليا، كما يُشاركان في العديد من النشاطات الاجتماعية والخيريّة.

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