شذى سبت تدافع عن سمعة شقيقتها شيلاء :إتقوا الله

نفت الفنانة البحرينية شذى سبت ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرّض شقيقتها الفنانة الشابة شيلاء سبت للغرق برفقة الفنان الشاب فهد باسم عبد الأمير، واكدت عبر صفحتها الخاصة على موقع "تويتر" أنّ ما يتم تداوله مجرد شائعة وأنّ ما حدث مشهد تمثيلي ضمن السياق الدرامي لأحداث مسلسل "حب في الاربعين " الذي يصور حاليا وتشارك شيلاء في بطولته.

ووجهت شذى انتقادات حادة لكل من تعرض لسمعة شقيقتها الصغرى وقالت "خافوا ربكم واتقوا الله ".

ولم تكتف بهذا الحد بل قامت بشتم كل من حاول التشكيك بسمعة شقيقتها والطعن بعرضها .

يذكر أنّ شيلاء تواصل تصوير دورها في مسلسل «حب في الأربعين» في دبي، حيث تقدم فيه دوراً مختلفا عن أدوارها السابقة، وترى أنه سيكون نقلة مهمة في مشوارها الفني ويشاركها بطولة المسلسل عدد من نجوم الكويت والخليج، بينهم حسين المنصور، محمد جابر، أسيل عمران، فرح الصراف وعدد من الممثلين، وهو من تأليف إيمان سلطان وإخراج مناف عبدال ومن إنتاج الفنان باسم عبدالأمير، ويطرح قضايا اجتماعية متعلقة بالحب وعلاقة الرجل بالمرأة من خلال صور مختلفة، ومن المتوقع عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل على عدد من الفضائيات الخليجية.