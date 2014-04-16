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وليد سليمان لن يعود للأهلي هذا الموسم

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وليد سليمان لن يعود للأهلي هذا الموسم وليد سليمان لن يعود للأهلي هذا الموسم

لن يستعيد الأهلي خدمات لاعبه وليد سليمان قبل نهاية الموسم الجاري في ظل مواصلة اللاعب للتأهيل من إصابته.

وغاب سليمان عن المشاركة مع الأهلي منذ كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لـFilGoal.com "نتابع حالة وليد سليمان ونتواصل مع الفريق الطبي في ألمانيا".

وتابع "اللاعب يجري الآن فترة التأهيل التي ستستمر لمدة شهرين ويحتاج بعدها لراحة لمدة شهر قبل الانضمام للتدريبات الجماعية".

وبغياب سليمان لمدة ثلاثة أشهر إضافية يصبح من الصعب لحاقه بما تبقى من الموسم المحلي الجاري، على أمل أن يلحق بمشوار الأهلي الإفريقي في كأس الكونفدرالية في حال استمرار الفريق.

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