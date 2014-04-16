الكورة مش مع عفيفي - وحيد يحطم ' أساطير ' الزمالك

كل الأساطير على الكوكب تحطمت إلا أسطورة تسجيل لاعب زملكاوي هدفا في مرمى فريقه الأصلي، لولا تألق عبد الواحد السيد أمام حرس الحدود.

هنا برنامج الكورة مش مع عفيفي.. هذا البرنامج بلوج زملكاوي بشكل بحت.. يناقش جميع القضايا ويحلل المباريات بنظرة بيضاء اشتهر بها كاتبه أحمد عفيفي..

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.. والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي يتحدث فيها عن فوز الزمالك على حرس الحدود 2-0 في الجولة 16 من الدوري الممتاز.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

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