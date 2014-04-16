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اعتصام لموظفي الزمالك لمطالبة مرتضى بعدم الترشح للرئاسة

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اعتصام لموظفي الزمالك لمطالبة مرتضى بعدم الترشح للرئاسة اعتصام لموظفي الزمالك لمطالبة مرتضى بعدم الترشح للرئاسة

اعتصم عدد من موظفي نادي الزمالك أمام مكتب الإدارة لمطالبة مرتضى منصور رئيس النادي بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية والتركيز مع الزمالك.

وكان مرتضى منصور قد أعلن اعتزامه الترشح لرئاسة الجمهورية رسميا وبدأ في جمع التوقيعات اللازمة لدخول سباق الترشح للرئاسة.

وكان مرتضى قد أكد في وقت سابق أن في حال فوزه برئاسة الجمهورية سيترك منصب رئيس نادي الزمالك رسميا

وطالب موظفو الزمالك من مرتضى التراجع عن فكرة الترشح مطالبين رئيس النادي بالبقاء في منصبه الحالي.

وفي نفس السياق اجتمع مجلس الإدارة بنادي الزمالك دون حضور مرتضى منصور وأصدروا بيانا رسميا طالبوا فيه منصور بعد الدخول في سباق الترشح نظرا لكون نادي الزمالك يحتاج كل التركيز والجهد الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور قد فاز برئاسة الزمالك نهاية مارس الماضي في الولاية الثانية له بعد أن سبق وأن تولى نفس المنصب عام 2005 قبل أن يتم حل مجلسه.

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