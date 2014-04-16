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عمرو زكي: لم اعتزل .. وأفاضل بين عروض ' محترمة '

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عمرو زكي: لم اعتزل .. وأفاضل بين عروض ' محترمة ' عمرو زكي: لم اعتزل .. وأفاضل بين عروض ' محترمة '

نفى عمرو زكي مهاجم الزمالك الأسبق إعلانه اعتزال كرة القدم مؤكدا أنه مازال في مرحلة العلاج من إصابته.

وتواترت أنباء في وسائل الإعلام عن إعلان عمرو زكي اعتزاله كرة القدم نهائيا في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وقال زكي لـFilGoal.com "هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، لم ولن اعتزل الآن".

وتابع "إصابتي في كعب القدم وليس الركبة، وأتواجد في ألمانيا الآن لمواصلة عمليات الراحة والتأهيل".

وفسخ زكي تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بعدما تعرض لإصابة عقب شهر واحد من انضمامه.

واختتم "تصلني عددا من العروض المحترمة، ولكني أجلت البت فيهم احتراما للأندية لأنني لا يجوز أن أتفاوض وأنا مازلت مصابا".

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