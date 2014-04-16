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مرتضى منصور قد يتراجع عن الترشح للرئاسة

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مرتضى منصور قد يتراجع عن الترشح للرئاسة مرتضى منصور قد يتراجع عن الترشح للرئاسة

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه قد يتراجع عن الترشح لرئاسة الجمهورية بعد مطالبة عمال ومجلس إدارة النادي له.

وكان عمال الزمالك قد نظموا وقفة أمام مكتب منصور لمطالبته بعدم الترشح للرئاسة، كما أصدر مجلس إدارة النادي بيانا رسميا لمطالبة رئيسه بالعدول عن الترشح.

وقال مرتضى في تصريحات للصحفيين "تفهمت مطالب العمال والإدارة وساعيد النظر في أمر الترشح للرئاسة".

وتابع "سأصلي صلاة استخارة وسأحسم موقفي النهائي يوم السبت المقبل".

وكان منصور قد أعلن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، ولكنه لم يتقدم بالتوكيلات والأوراق المطلوبة حتى الآن.

ويغلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية يوم الأحد المقبل الموافق 20 أبريل.

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