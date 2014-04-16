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الإسماعيلي: الحكم على ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق 10 مايو

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الإسماعيلي: الحكم على ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق 10 مايو الإسماعيلي: الحكم على ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق 10 مايو

أكد فتحى بلبل المدير التنفيذى للنادى الإسماعيى أن الحكم فى القضيه التى رفعها النادى الإسماعيلى بخصوص باقى مستحقات إنتقال أحمد على إلى نادى الزمالك سوف يتم يوم 10 مايو المقبل.

وكان النادى الإسماعيلى قد وافق على إنتقال أحمد على إلى نادى الزمالك وتبقى له من مستحقاته مبلغ 250 ألف جنيه تستحق الصرف من واقع الشيكات منذ عدة أشهر مضت إلا إنه لم يحصل عليها حتى الآن.

وتابع المدير التنفيذى للإسماعيلى أن الإسماعيلى أضطر إغلى رفع هذه الدعوى بعد الفشل فى الحصول على المبلغ من هلال العديد من المحاولات والوعود.

وأوضح أن القضيه مرفوعه على من وقع على الشيكات وهما ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق والمدير المالى للنادى بشخصهما.

وأضاف أن الخلاف لم يعد رياضى ليحل داخل المنظومه الرياضيه طبقا لتعليمات الإتحاد الدولى لكرة القدم ولكنه أمر يخص شيكات ماليه يرفض الموقع عليها تسديدها.

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