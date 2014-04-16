بويت لا يعتزم الاستقالة من تدريب سندرلاند

لندن، (إفي): أكد الأوروجوائي جوستافو بويت المدير الفني لسندرلاند الإنجليزي، أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه بل سيعمل خلال المباريات المقبلة من أجل انتشال الفريق من المركز الأخير في "البريميير ليج".

ويقبع سندرلاند حاليا في المركز الأخير بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بفارق سبع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الـ17 ، فيما يحارب على البقاء مع فريقي فولهام وكارديف سيتي، علما بأن له مباراتان مؤجلتان.

وفي تصريحات له أمس قال بويت: "يبدو أن الناس ينتظرون تركي لمنصبي. لا أعرف لماذا يعتقدون بأنني سأرحل، لن أترك تدريب الفريق".

تأتي هذه التصريحات قبل المباراة التي سيخوضها سندرلاند مساء اليوم الأربعاء أمام مانشستر سيتي، وهو لقاء مؤجل من الجولة الـ26 ، بينما سيواجه الفريق يوم السبت المقبل تشيلسي ضمن الجولة الـ35 من "البريميير ليج".

ويرى بويت أن رحيله عن سندرلاند لن يحل المشكلات التي يعاني منها الفريق، كما أبدى تفاؤله إزاء مستقبل النادي.

وأعرب المدرب عن استعداده للاستماع لكافة المقترحات وإدخال تغييرات على تشكيلة الفريق وطريقة لعبه إذا كان هذا الأمر سيصب في مصلحة الفريق "فنحن نرغب في العثور على حل للنادي، ربما لا تكون طريقتي صحيحة عندها سأكون أنا المشكلة، وإذا كنت أنا المشكلة فسيكون من الجيد أن يخبرني أحد وأنا ليست لدي مشكلات في هذا الصدد".

ومن المعروف أن بويت تولى تدريب سندرلاند في أكتوبر الماضي خلفا للإيطالي باولو دي كانيو، وهو سابع مدرب للفريق في غضون فترة تقل عن ستة أعوام.