أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى واشنطن - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
كوبا إيطاليا: كواليس أول مقابلة مع ك. حازم إمام والإعلامي الرياضي إبراهيم شبلي -
ملاعب ONsport: حلقة الثلاثاء 4 إبرل 2017 -
قرار عاجل ومفاجئ من وزير التربية والتعليم بتأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات.. في هذا التوقيت -
إيمري يستبعد دي ماريا من مواجهة الكأس -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم " نجم مواقع التواصل الإجتماعي " ... المونولوج لا يضحك الجيل الحالي -
السفيرة عزيزة - إسلام إبراهيم يرصد معاناة الأبناء مع الأمهات -
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استطلاع: إسكو ودي ماريا وبيل يعوضون غياب رونالدو في الكلاسيكو

Google+ Print
استطلاع: إسكو ودي ماريا وبيل يعوضون غياب رونالدو في الكلاسيكو استطلاع: إسكو ودي ماريا وبيل يعوضون غياب رونالدو في الكلاسيكو

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأول عن الكلاسيكو مساء الأربعاء بعد أن فشل في اللحاق بالمباراة لعدم تعافيه من الإصابة.

وبذلك يكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد فقد العنصر الأهم في صفوف الفريق فنيا ورقميا ليصبح مدرب ميلان الأسبق في حيرة شديدة.

وطرح FilGoal.com على متابعيه في موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك سؤالا عما يروه الأنسب لتعويض غياب رونالدو أمام برشلونة.

ويرى أغلب المتابعين أن الدخول بالثلاثي بيل وإسكو ودي ماريا خلف المهاجم الوحيد كريم بنزيمة هو الحل الأنسب وقد يكون الأوحد أمام أنشيلوتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع