استطلاع: إسكو ودي ماريا وبيل يعوضون غياب رونالدو في الكلاسيكو

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأول عن الكلاسيكو مساء الأربعاء بعد أن فشل في اللحاق بالمباراة لعدم تعافيه من الإصابة.

وبذلك يكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد فقد العنصر الأهم في صفوف الفريق فنيا ورقميا ليصبح مدرب ميلان الأسبق في حيرة شديدة.

وطرح FilGoal.com على متابعيه في موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك سؤالا عما يروه الأنسب لتعويض غياب رونالدو أمام برشلونة.

ويرى أغلب المتابعين أن الدخول بالثلاثي بيل وإسكو ودي ماريا خلف المهاجم الوحيد كريم بنزيمة هو الحل الأنسب وقد يكون الأوحد أمام أنشيلوتي.