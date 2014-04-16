بالصور…افتتاح إحتفالية “العلوم 2014″ ببلازا مكتبة الإسكندرية

افتتحت، صباح اليوم الأربعاء، فاعليات إحتفالية العلوم 2014، والتي ينظمها مركز القبة السماوية العلمي بالبلازا الخاصة بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 16إلى 17 إبريل الجارى.

وقال أيمن السيد، القائم بأعمال مدير مركز القبة السماوية العلمي، إن إحتفالية العلوم تقام للعام الثامن على التوالي، لافتا إلى أن موضوع هذا العام هو “حياة الإنسان”؛ والذي يشمل خمسة موضوعات؛ وهي: التكنولوجيا الحديثة في مجال الهندسة والروبوت والطاقة والحياة الصحية والطب والاتصالات.

ومن جانبها أوضحت المهندسة هدى الميقاتي،رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة قد أرست تقاليد احتفالية العلوم والتي تقام سنويًا في احتفالية كبرى يشارك فيها عدد كبير من طلبة المدارس والمعلمين والأهالي، مشيرة إلى أن الإحتفالية تحظى بدعم خاص من وكالة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت “الميقاتى” أن مكتبة الإسكندرية ستفتتح مشروع حديقة الأسرة في التجمع الخامس يوم 25 إبريل.

شارك فى الإحتفالية كل من محسن زمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور ياسر عبد الفتاح رفعت، أمين المجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، والدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي السابق، واللواء محمود عيسي، رئيس حي .

يذكر أن مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية ينظم منذ عام 2006 إحتفالية العلوم في إبريل من كل عام، حيث تقام أكشاك للمشاركين ليعرضوا أنشطتهم التفاعلية للجمهور.

تمثل تلك الاحتفالية نموذجًّا فعليًّا على الحرص الدائم لمركز القبة السماوية على توسيع نطاق خدماته ليقدم المنفعة العامة لجميع عناصر المجتمع.

وتستمر الإحتفالية لمدة يومين، في ساحة المكتبة، تستقبل الزوار كأفراد، أسر، مجموعات، ورحلات،بهدف التوعية بأهمية العلوم، في إطار من المرح.

وتستضيف احتفالية العلوم أنشطة متزامنة، ومن أبرزها “عرض عجائب العلوم”؛ حيث يقوم ذلك العرض بتقديم العلوم بطريقة مسرحية مسلية، والألعاب التعليمية التي توضح الكوارث الطبيعية والحقائق من ورائها، كما تستضيف فرقة موسيقية؛ لخلق جو أكثر حماسًا.