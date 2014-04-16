3 تأييدات لـ”حسني مبارك” في اليوم السادس عشر لتحرير تأييدات المرشحين بسوهاج

شهدت مكاتب الشهر العقاري ال 12 المنتشرة بربوع محافظة سوهاج اقبالا ضعيفا وبدأ المؤشر العددي للتأييدات في الهبوط بعد ان سجل في اليوم السادس عشر اقل نسبة في الحضور بعد اليوم الاول لاستخراج التأييدات.

وصل عدد التاييدات في اليوم السادس عشر الي 570 تاييد حصل منهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي علي 351 تاييد و 150 تاييد لحمدين صباحي و 62 تاييد للفريق احمد شفيق و3 تاييدات للرئيس السابق حسني مبارك بمكتبي توثيق سوهاج وجرجا و3 تاييدات للمرشح الرئاسي محمود حسام الدين وتاييد للمرشحة هدي الليثي .

وأكد مصدر بالشهر العقاري لوكالة اونا ان اجمالي عدد التاييدات حتي اليوم السادس عشر بلغ 18959 تاييد وان الصراع مازال مستمر بين المرشح محمود حسام الدين الذي وصل اجمالي التاييدات التي حصل عليها الي 953 تاييد فيما بلغ اجمالي تاييدات المرشح الرئاسي حمدين صباحي الي 769 تاييد وسط توقعات بان يستكمل كلا منها النصاب القانوني الذي اقرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في الاربعة ايام المتبقية.