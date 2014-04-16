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تسمم 8 سيدات تناولن وجبة كشري غير صالحة بجنوب الأقصر‎

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تسمم 8 سيدات تناولن وجبة كشري غير صالحة بجنوب الأقصر‎ تسمم 8 سيدات تناولن وجبة كشري غير صالحة بجنوب الأقصر‎

صورة أرشيفية

أصيبت ثماني سيدات يعملن في كوافير نسائي بمركز إسنا جنوب الأقصر بحالات تسمم جماعي إثر تناولهم وجبة كشري غير صالحة.

كان اللواء مصطفى بكر، مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا بالواقعة من العميد عمر الخطاب رئيس المباحث الجنائية لمركزي إسنا وأرمنت جنوبي المحافظة .
> وتبين أن كل من “سيدة م” 38 سنة”، مقيمة قرية القرايا ،و “هبة ع”، 22 سنة،مقيمة عزبة الخزان و”كريستينا ع”، 20 سنة، مقيمة منطقة المنشية و”مارينا ع”، 18 سنة، مقيمة قرية القرايا و”كريمة ع”، 18 سنة، مقيمة عزبة مروان و”ابتسام ص” 20 سنة مقيمة القرايا، و”سلوي ا”، 15 سنة، مقيمة حمرادوم و”عايدة ح”، 16 سنة مقيمة قرية العضايمة وجميعهن يعملن في كوافير نسائي بمدينة اسنا أصيبوا بالتسمم إثر تناولهم وجبة كشري من مطعم شهير بالمدينة .

وتم نقلهن إلى مستشفى اسنا المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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