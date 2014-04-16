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إصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمحلة

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إصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمحلة إصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمحلة

صورة أرشيفية

أصيب ثلاث أشخاص بطلقات نارية 2منهما في حالة خطرة في معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة السكة الوسطى دائرة قسم شرطة أول المحلة .

تلقى العقيد طارق عطوية مأمور قسم شرطة أول المحلة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة السكة الوسطى .

وعلى الفور انتقل الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث القسم ومعاونة النقباء أحمد السويدي وأحمد عبد الشافي مدعومين بمجموعات من الشرطة السرية ، وتبين نشوب مشاجرة بين توتو العناري وشقيقه محروس أصحاب مخبز بلدي بمنطقة الوراقة (طرف أول) وبين حسام علي الخواجة وشقيقيه بدير ،وإبراهيم (طرف ثان) نتج عنها إصابة الطرف الثاني بطلقات نارية 2منهما في حالة خطرة وتم نقلهما لمستشفى الطوارئ بالمنصورة والثالث لمستشفى المحلة العام .

ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط الجناة والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

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