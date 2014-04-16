دفاع “التخابر” يكشف تضمين القضية أحراز خاصة بأشخاص ليسوا متهمين بالقضية

انتهت محكمة جنايات القاهرة من فض الإحراز في قضية ” التخابر ” المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و35 اخزين والتي جاءت فى14 حرز وجاءت كالتالي

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> الحرز الاول تبين انه يحتوى على المحضر المورخ 9 يناير 2011 المحرر بمعرفة الضابط المرحوم محمد مبروك الضابط بمباحث امن الدولة والمثبت به اذن النيابة العامة لامن الدولة بذات التاريخ الساعة الرابعة ونصف مساءا.

وإحتوى الحرز الثانى على 2 مظروف ابيض وفيها مرفقات تقرير هيئة الامن القومى فى 2 يناير 2013 وقال له قرب المايك فقال اقربه ازاى يعنى اخده على رجلى وتحدث المستشار موجها حديثه الى البلتاجى قائلا يا اخى يا بلتاجى انت عليك حاجات فضحك المتهمين بالقفص وطلب صفوت حجازى من المحكمة ان يرفع صوته فقال له المستشار ان يعانى من الارهاق والتعب فقال الدكتور البلتاجى تخصص انف اذن وحنجرة.

وجاء فى الحرز الثالث كرتونة مدون بها بالانجليزية واجهزة الكمبيوتر والمحمول وفيه 5 مظاريف يخصوا المتهم احمد عبدالعاطى وايمن هدهد والمتهم عصام الحداد واسعد شيخة ومحمد رفاعة الطهطاوى وتدخل الدفاع وقال مفيش متهم اسمه ايمن هدهد واستكل المستشار واحمد على

> الحرز الرابع مكون من من اربعة مظاريف مكونة من ” أ ، ب ، ج ، د ” داخل كرتونة زرقاء اللون داخلها المستندات الواردة بتقرير الامن القومى المورخ 20 اكتوبر 2013 والاسطوانات وتدخلت هيئة الدفاع وسجلت وجود حرزين باسماء ايمن هدهد واحمد على رغم عدم وجود هذة الاسماء ضمن المتهمين او قائمة الاحالة.

الحرز الخامس خاص بالمتهم خالد سعد حسين وكان مظروف بيج اللون بداخله كتاب بعنوان مجموعة رسائل للامام الشهيد حسن البنا وكتاب خاص برسائل المرشد العام لجماعة الإخوان وكتب أخر وتضمن الحرز السادس وكان عبارة عن مظروف صغير الحجم وبداخله ورقة محررة بخط اليد ومدون عليها كلمة ” سرينج ” العلاج الاسرع لعلاج البرد وقال البلتاجي انها دواء وضبطت مع المتهم فريد اسماعيل

> الحرز السابع وكان عبارة عن اسطوانات وقامت النيابة بعرضها.

واعترض صفوت حجازى وقال فيه مياه نازلة بكثافة وممكن تعمل ماس ونموت كلنا فقال له المستشار بعيد الشر عليك وظهر فى الفيديو مشاهد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان بانه له صوت وظهر محمد مرسى وخيرت الشاطر اجتماع مجلس شورى الجماعة الثانى وظهر بديع جالسا على المنصة والاسطوانة الثانية بنفس الحرز وظهر فيها الاجتماع الثانى لمجلس الشورى العام وتحدث محمد بديع فى الاجتماع وانتبه طالبهم بالتحرك وحماية الجماعة وسورها واللعب داخل السور لانه فى حالة لعبهم خارج السور سوف تقوم الدنيا ضدهم موكدا ان الله فتح عليهم مصر واكد انهم اذا لم يقوموا بدورهم داخل الحزب سوف تخرج المظاهرات لاسقاط النظام الاسلامى وسوف يشاهدون مظاهرات ضدهم بالتحرير وعقب انتهاء عرض الحرز قام المتهممين بالتصفيق ويظهر فى الفيديو المتهم خيرت الشاطر والذى طالب بانتقاء اعضاء الحزب والجماعة حتى يحافظوا على كيانها ظهر بالفيديو محمد بديع ويسعى الحزب للقيام بدور تكميلى ومساعد لدور الجماعة صفوت حجازى الصوت يا فندم والمستشار انا اتكلمت اصلا هو انت ااسطوانة عندك شغالة صوت بس.

والاسطوانة بالحرز العاشر مظروفين خاص بالمتهم خليل اسامة العقيد الحارس الخاص بخيرت الشاطر وفيه 37 صورة ويظهر فيها وهو يحمل اسلحة نارية وار بى جى وايضا واثناء وجوده بالانفاق وغزة والحرز الثانى كان يحتوى على 72 صورة وظهر فيه المتهم وهو يحمل ار بى جى وظهر فى صورة اخرى حاطط صوابعه فى بقه وصورة لسيدة.

الحرز الحادى عشر بداخله هاتف محمول ماركة نوكيا 202 والحرز الثانى عشر ضم مجموعة من الاوراق والثالث عشر كان اوراق ادارى ثانى القاهرة الجديدة 1619 رسالة على هاتف ماركة نوكيا و12 صورة.

وضم الحرز الثالث عشر مقطع فيديو مصور المتهم اسامة العقيد يحمل ” ار بى جى ” وهو يتدرب على اطلاق النار وقال المستشار ” ده فى رمضان ده .. كان مدفع رمضان ” وانكر العقيد ان يكون المتهم الذى ظهر فى الفيديو والحرز الرابع عشر احتوى على مقطع فيديو لشيخ يقوم بالقاء خطبة .