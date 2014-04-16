جنايات القاهرة تقضي بحبس حازم أبو إسماعيل 7 سنوات في قضية تزوير جنسية والدته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي، سبع سنوات في القضية المتهم فيها بتزوير جنسية والداته بغرض تمكينه من خوض انتخابات الرئاسة الماضية، إلزامه بالمصروفات الجنائية ،عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

يذكر ان ابو اسماعيل قد حكم علية بالحبس عامين في اتهامه بإهانة القضاء.

كان المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد سبق أن أمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تلك القضية ، حيث تم التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها – على خلاف الحقيقة – عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها ال