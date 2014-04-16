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وزيرة البيئة تلتقي بعثة البنك الأوروبي للانشاء والتعمير

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وزيرة البيئة تلتقي بعثة البنك الأوروبي للانشاء والتعمير وزيرة البيئة تلتقي بعثة البنك الأوروبي للانشاء والتعمير

واستعرض الاجتماع أهداف الدراسة الحالية ،ومنها تحقيق استفادة أكبر من الغاز النفطي المصاحب والحد من الضرر البيئي الناجم عن احراقه ، وتحديد وتحليل أكثر الحلول الفنية ملائمة للاستفادة من الغاز ،والمساعدة على تطوير عدد من المشروعات القابلة للتمويل من البنك، ومن ثم تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية على المستوى المحلي والاقليمي، وكذلك تعزيز أمن الطاقة.

وناقش المجتمعون سبل استفادة مشروعات الحد من الإحراق من مشروعات آلية التنمية النظيفة أو تمويل المناخ بموجب شروط سوق الكربون المستقبلي، بالإضافة إلى ما تتضمنه  مراجعة وتحليل الوضع الحالي لاحراق الغاز النفطي في ، وتحديد الخيارات البديلة للاستفادة منه من حيث التكنولوجيات القابلة للتطبيق وخطط العمل داخل مصر ، وتطوير عدد من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل من البنك في صيغة دراسات حالة محددة تتضمن تمويل يتزايد تدريجيا من خلال التسجيل كآلية تنمية نظيفة أو آليات تمويل المناخ الأخرى .

ويتم تنفيذ هذه الدراسة بالتعاون مع الشراكة العالمية بين القطاع العام والخاص لتقليل احراق الغاز النفطي، حيث شملت الدراسة التي أطلقها البنك الأوروبي عدداً من الدول منها روسيا وكازاخستان وتركمنستان وأذربيجان ، حيث حللت التكنولوجيات القابلة للتطبيق والفرص القابلة للتمويل من البنك من أجل استثمارات الغاز النفطي وقد تم استكمال الدراسة بنجاح عام 2013 ونتائجها .

المصدر: جريدة “المال”

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