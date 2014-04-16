بدء عرض مسرحيه “هاى يا ليله هوى” بمحافظات أسوان و قنا و البحر الأحمر.‎

​يبدء​ فريق عمل مسرحيه (هاى يا ليله هوى) تقديم عروضه فى ثلاث محافظات ​بالصعيد ​هى “اسوان . قنا . ​ البحر الاحمر​​”.

يذكر مسرحية ” هاى ياليلة هوى” ​من تأليف واخراج شاذلى فرح ، بطولة احمد زايد ،أحمد مصطفى ،نورهان محمد ، عمرو سعد ، اشرف صالح ، مهدى ابو شعيره ، باسم قناوى ، ايه خميس ، رشا سامى ، هبه شعبان ، مصطفى نعمان ، ياسر الزنكلونى ، مريم البحراوى ، مايكل سيدهم ، رضا طلبه ، محمود المنشاوى ، سعاد الهوارى ، محمد الجبالى ، ضياء محمود ، ​و​مساعدين الاخراج حسن نوح، شيماء حسين ، شيماء منصور، هبه شعبان ، ​و​ مخرجان منفذان منى البشير ، تامر مجدى.