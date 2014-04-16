أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بدء عرض مسرحيه “هاى يا ليله هوى” بمحافظات أسوان و قنا و البحر الأحمر.‎

Google+ Print
بدء عرض مسرحيه “هاى يا ليله هوى” بمحافظات أسوان و قنا و البحر الأحمر.‎ بدء عرض مسرحيه “هاى يا ليله هوى” بمحافظات أسوان و قنا و البحر الأحمر.‎

فريق عمل المسرحية

​يبدء​ فريق عمل مسرحيه (هاى يا ليله هوى) تقديم عروضه فى ثلاث محافظات ​بالصعيد ​هى “اسوان . قنا . ​ البحر الاحمر​​”.

يذكر مسرحية ” هاى ياليلة هوى” ​من تأليف واخراج شاذلى فرح ، بطولة احمد زايد ،أحمد مصطفى ،نورهان محمد ، عمرو سعد ، اشرف صالح ، مهدى ابو شعيره ، باسم قناوى ، ايه خميس ، رشا سامى ، هبه شعبان ، مصطفى نعمان ، ياسر الزنكلونى ، مريم البحراوى ، مايكل سيدهم ، رضا طلبه ، محمود المنشاوى ، سعاد الهوارى ، محمد الجبالى ، ضياء محمود ، ​و​مساعدين الاخراج حسن نوح، شيماء حسين ، شيماء منصور، هبه شعبان ، ​و​ مخرجان منفذان منى البشير ، تامر مجدى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا