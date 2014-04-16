نبيل العربى يتصل بليبيا والأردن لمتابعة خطف السفير الأردنى بطرابلس

ندد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحادث اختطاف السفير فواز العيطان سفير المملكة الأردنية الهاشمية فى ليبيا، والتى وقعت صباح يوم أمس.

وأجرى الأمين العام اتصالات، صباح اليوم، مع ناصر جودة وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ومع محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا، لمتابعة تطورات الموقف، وما يُبذل من جهود من أجل تأمين الإفراج عن السفير العيطان.

وحمل الأمين العام الجهات الخاطفة المسئولية الكاملة عن سلامة السفير الأردنى، وطالب بإطلاق سراحه فوراً، كما دعا السلطات الليبية المعنية إلى بذل كل ما فى وسعها من جهود من أجل كشف ملابسات هذا الحادث الإجرامى وتأمين الإفراج الفورى عن السفير العيطان، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كافة البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية فى ليبيا.