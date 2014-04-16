مؤتمر موسع للاتحاد العام لنساء مصر بمشاركة 13 دولة عربية بالقاهرة

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر مؤتمرا موسعاً تحت عنوان "المرأة العربية بين أهداف الألفية وبكين + 20" غدا الخميس، بفندق هيلتون رمسيس، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة حالة المرأة العربية فى ضوء أهداف الألفية والتحضير لمراجعة مقررات بكين السنة القادمة، مع طرح التحديات والمعوقات ونظرة إلى المستقبل، فى محاولة لبلورة أولويات 2015-2017، بحضور رئيس الوزراء السيد إبراهيم محلب، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة بيرجيتا هولست مديرة المعهد السويدى بالإسكندرية، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة.

يشارك فى فعّاليات المؤتمر13 دولة عربية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية من بينها منظمة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ( UNDP).

كما يتحدث خلال المؤتمر لفيف من الشخصيات العربية البارزة، من بينهم أعضاء الأمانة العامة للاتحاد النسائى العربى العام.

يذكر أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة، لأنه أول مؤتمر للقيادات النسائية فى العالم العربى بعد ثورات الربيع العربى.