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اليوم.. ختام البرنامج التدريبى لمنسقى ووكلاء مديريات الشباب بالمحافظات

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اليوم.. ختام البرنامج التدريبى لمنسقى ووكلاء مديريات الشباب بالمحافظات اليوم.. ختام البرنامج التدريبى لمنسقى ووكلاء مديريات الشباب بالمحافظات

يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم، اللقاء التجميعى لمنسقى ومساعدى التدريب ووكلاء مديريات الشباب بمحافظات الجمهورية، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، والذى تم تنفيذه بهدف الوصول لأفضل البرامج والأنشطة التى تساهم فى بناء قدرات وصقل مهارات الشباب، وذلك بحضور كل من الأستاذ محمد الخشاب المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومنال يوسف مدير عام التدريب.

وتقوم كل من وزارة الاتصالات ومنظمة اليونيسيف وشركة مايكروسوفت العالمية والصندوق الاجتماعى للتنمية وبعض منظمات المجتمع المدنى بعرض أهم الأنشطة التى تم توفيرها لشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويأتى هذا اللقاء ضمن الفعاليات التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة لهذا الحدث خلال الفترة من 13 حتى 17 أبريل 2014، وشارك فيها 81 مشاركا.

ومن جانبه أكد المهندس خالد عبد العزيز، أن الوزارة تتحرك فى كافة الاتجاهات مع الوزارات والمنظمات لفتح آفاق جديدة للشباب للاستفادة من المنشآت والبرامج التى تساعدهم فى الانطلاق نحو مستقبل أفضل لهم.
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