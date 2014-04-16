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النيابة العامة بسوهاج تصرح بدفن جثامين 3 متوفين فى حادث قرية “الكولا”

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النيابة العامة بسوهاج تصرح بدفن جثامين 3 متوفين فى حادث قرية “الكولا” النيابة العامة بسوهاج تصرح بدفن جثامين 3 متوفين فى حادث قرية “الكولا”

 

 

مديرية أمن سوهاج

صدرت النيابة العامة بسوهاج قرار بإستخراج تصاريح دفن لمحمود علي فاروق 22 سنة ومحمود خفاجه عبد اللطيف 23 سنة وبهاء جمال عبد اللاه 25 سنة من أبناء قرية الكولا التابعة لمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، والذين لقوا مصرعهم متأثرين بجراحهم عقب إطلاق النيران عليهم من قبل تشكيل عصابي حاول سرقة إحدي السيارات الخاصة بأحد أبناء القرية أمام نقطة شرطة الكولا .

وقام التشكيل العصابي بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة الية أودت بحياتهم وأدت إلي إصابة 7 آخرين .

وأكد الدكتور محمد ضياء سليم مدير مستشفي سوهاج الجامعي أنه تم إجراء عمليات جراحية لهاني عبد الباسط عز الدين 22 سنة ومحمود محمد إبراهيم 53 سنة وإستخراج بعض الأعيرة والشظايا النارية بأجسامهم ومازالوا تحت الملاحظة بالعناية المركزة، ومن ناحية آخري تم إسعاف شعبان محمد محمود .

فيما غادر المستشفي 4 حالات هم القللي فؤاد صبره والصغير سليم عبد الحكيم ومحروص محمد رضوان وحامد أحمد رشوان بعد إجراء جراحات بسيطة وإسعافات أولية لهم .
> ومن المنتظر أن يتم دفن جثامين الضحايا بعد قليل بمدافن عائلاتهم بقرية الكولا بأخميم .

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