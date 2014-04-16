القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالمنوفية

تمكنت مباحث المنوفية من القبض على 3 أشخاص مسجلين خطر سرقات عامة وتزوير لتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة السيارات وإعادة بيعها مرة اخرى ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث اشمون بضبط كل من محمد عوض سلام -34 سنة- تاجر سيارات سبق اتهامه فى قضية نصب ، واحمد سامى محمد -30 سنة- سائق ، وايمن عبد الناصر -26 سنة- عاطل ومطلوب ضبطه فى 15 حكم تبديد ، واخرين جارى تحديدهم وضبطهم بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الاول لسرقة السيارات وبيعها بعد تحرير عقود وتوكيلات مزروة ، وارشدوا عن 6 سيارات مبلغ بسرقتها.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 30716 جنح اشمون وباشرت النيابة التحقيق .