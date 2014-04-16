بلاغات للنائب تتهم الإعلامي أحمد موسى بسب وقذف “صباحي”

تقدم عدد من مؤيدي وأعضاء حملة ترشيح حمدين صباحي،لانتخابات رئاسة الجمهورية، ببلاغات جماعية للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الإعلامي أحمد موسى ، يتهموه فيها بسب وقذف زعيم التيار الشعبي.

وجاء في البلاغات التي حملت الأرقام المتعاقبة من 8407 حتى 8420 ، عرائض النائب العام لعام 2014 ، أن المدعو أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” بفضائية صدى البلد ، قد قام بسب وقذف حمدين صباحي وأعضاء حملته الرئاسية ، في حلقة برنامجه بتاريخ 13 إبريل الماضي ، حيث قال نصا “جزمة اللي بيأيدوا السيسي برقبتك إنت واللي بيأيدك”.

وأضاف مقدمو البلاغات أن هذا السباب قد ، تسبب في الإساءة إلى سمعتنا أمام أهالينا وأصدقائنا ، والمناطق التي نسكن فيها ، مما يعد سبا وقذفا طبقا للمادة 71 من القانون الجنائي.

وطالبوا النائب العام بفتح تحقيق عاجل ، مع الإعلامي أحمد موسى ، ومواجهته بالتهم التي تضمنتها البلاغات بسب وقذف المرشح حمدين صباحي وأعضاء حملته الانتخابية.