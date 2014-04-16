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ضبط رشاش جرينوف متعدد الطلقات و3 خزن ألي و146 طلقه بمنزل مزارع بالمنيا

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ضبط رشاش جرينوف متعدد الطلقات و3 خزن ألي و146 طلقه بمنزل مزارع بالمنيا ضبط رشاش جرينوف متعدد الطلقات و3 خزن ألي و146 طلقه بمنزل مزارع بالمنيا

طلقات-جرينوف- أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا في ضبط رشاش جرينوف وذخائر حية متنوعة وخزائن سلاح بمنزل مزارع بقرية بني سمرج بمركز سمالوط.

كان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط بورود معلومات عن حيازه مزارع لذخيرة وسلاح داخل منزله بقريه بني سمرج.

انتقل على الفور المقدم محمود الجيار رئيس مباحث مركز سمالوط والنقيبان عبد العزيز فرحات وهاني عجلان الي القريه حيث
> تم مداهمة المنزل وضبط رشاش جرينوف متعدد الطلقات و3 شرائط ذخيرة تحتوي علي 132 طلقه جرينوف و16 طلقه الي و5 طلقات خرطوش و3 خزائن سلاح ​​الي بمنزل أحمد حمدي الاصمعي 30 سنه مزارع.

تحرر محضراً بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة.

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