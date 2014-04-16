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مباحث البحر الأحمر تضبط تشكيل عصابي قام بسرقة أحد المنازل‎

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مباحث البحر الأحمر تضبط تشكيل عصابي قام بسرقة أحد المنازل‎ مباحث البحر الأحمر تضبط تشكيل عصابي قام بسرقة أحد المنازل‎

ارشيفية

تمكنت مباحث البحر الاحمر من إلقاء القبض علي تشكيل عصابي قام بسرقة احد المنازل بالكامل وذلك من خلال تصوير الواقعة من طفلة عمرها 10 سنوات من خلال كاميرا هاتفا المحمول، وتمت الاستعانة في القبض على أفراد التشكيل المكون من 4 أشخاص وتحرير محضر بالواقعه .

تبين من التحقيقات أن الطفلة تقيم بجوار المنزل الذى تم سرقته، وقامت بتصوير الواقعة من شرفة منزلها، وتعرف ضباط المباحث على أحد أفراد التشكيل، الذى ظهر فى الفيديو الذى قامت الطفلة بتصويره، وتم القبض عليه، حيث اعترف بقيامه بارتكاب واقعة السرقة بالاشتراك مع 3 آخرين. وأنهم قاموا بالتخطيط لسرقة المنزل أثناء حبسهم بسجن القسم لاتهامهم فى إحدى القضايا، وتم إلقاء القبض على باقى أفراد التشكبل، واعترفوا بقيامهم بسرقة المنزل مستغلين سفر أصحاب المنزل، وأضافوا أنهم باعوا المسروقات بمبلغ 3 آلاف جنيه على الرغم من أن قيمتها تتعدى 50 ألف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، وقرر المستشار ايهاب مهنا رئيس النيابة النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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أونا

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