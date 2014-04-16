قبل شم النسيم.. «الصحة» تطالب بالامتناع عن تناول الفسيخ

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول الفسيخ، وطالبت بالامتناع عن تناوله «لما يمثله من خطر داهم على الصحة التي تصل إلى الشلل التام أو الوفاة لا قدر الله».

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة، الأربعاء، أن «طريقة تحضير الفسيخ غالبًا ما تكون غير آمنة من الناحية الصحية لقلة وجود الملح بالفسيخ، وكذلك قد يستخدم البعض الأسماك الطافية على سطح الماء والتي قد ماتت وتعرضت لأشعة الشمس وبدأت تنتفخ وتتحلل وأصبح لها رائحة كريهة، ثم بعد ذلك يضيفون عليها قليلًا من الملح ويتم بيعها على أنها فسيخ بعد ثلاثة أو أربعة أيام».

وأضاف البيان أن «السموم المتواجدة في الفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسان إلا إذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة 10 دقائق مثل القلي في الزيت».

وأشار البيان إلى أن «الأعراض الأولى للتسمم تظهر بعد 8 أو 12 ساعة من تناول الفسيخ الملوث وهي، زغللة في العين وازدواجية في الرؤية وجفاف بالحلق وصعوبة في البلع وضعف في العضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقي الجسم، بالإضافة إلى ضيق في التنفس وفشل في وظائف التنفس التي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة».

وشدد بيان الصحة على سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج سموم في حالة ظهور أي من الأعراض المرضية تلك خلال 24 ساعة من تناول الفسيخ لإنقاذ حياة المصاب وإعطائه المصل المضاد للسم وهو الترياق الوحيد له والمصرح به عن طريق الحقن الوريدي ليتعادل مع جزيئات السم التي تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان، لافتًا إلى أن تكلفة المصل العلاجي للمريض الواحد تبلغ 75 ألف جنيه تقريبًا.