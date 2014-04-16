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«صباحي»: حزب الدستور دعَّم المرشح الأقرب لأفكاره

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قال حمدين صباحي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إن «حزب الدستور قرر دعم المرشح الأقرب لأفكاره»، واصفًا هذه الخطوة بـ«القرار الديمقراطي».

وأضاف «صباحي»، في كلمه له عقب إعلان حزب الدستور دعمه، أن «إعلان حزب الدستور دعمي في الانتخابات الرئاسية يتسق مع الشعارات التي رفعها الحزب منذ لحظة تأسيسيه، مضيفًا أن هذا القرار يسمح للذين انتموا لثورتي 25 يناير و30 يونيو بإعادة توحيد صفوفهم من أجل استكمال أهداف الثورتين».

وأوضح أن التجربة الثورية في لم تمكن الشعب من الوصول إلى السلطة، معتبرًا أن انتخابات الرئاسة في مصر هي امتحان لقدرة القوى المؤمنة بالشعار الذي ضحى شهداء مصر من أجله بأرواحهم «عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية».

وأكد «صباحي» أن الشراكة الرسمية مع حزب الدستور ممهورة بدم الشهداء منذ ثورة 25 يناير، معربًا عن تمنيه أن تتسع هذه الشراكة لتضم كل الذين شاركوا في الثورة، ووجه النداء لباقي الأحزاب والقوى والجماعات والتجمعات الشبابية والثورية التي شاركت بجدارة في ثورتي 25 يناير و30 يونيو من أجل توحيد الجهود وأن يحذو حذو حزب الدستور من أجل إثبات القدرة على النصر.

وقال إنه في حال التوفيق في الانتخابات الرئاسية ستحصل مصر على رئيس ينتمي لأحلام الشعب وأهداف الثورة ومجتمع من الذين خاضوا بشرف معركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفي حالة عدم التوفيق سنكون قد وفقنا في إعادة بناء جبهة وطنية بأحزاب قوية وقوى حقيقية.

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