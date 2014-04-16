قدّمي البطاطس على الطريقة الإسبانية

لتحقيق ديكورٍ يحيل إلى أجواء المطاعم الإسبانية التي تقدّم هذا الطبق اللذيذ، استعيني بدوائر معدنيّة، ثبّتيها على جدارٍ، أو باب، وضعي في داخلها الأحواض المعدّة من حجر «التراكوتا» المليئة بالنباتات المزهرة. وتذكّري أنّ اللمسات التي تحيل إلى الطراز الريفي هي الأفضل لهذا الطبق، كشرشفٍ فضفاض محبوك وآنية فخارية...

المقادير:

- من 4 إلى 6 حبّات من البطاطس المقشّرة والمقطّعة إلى جوانح

- زيت زيتون للقلي

- رشّة من بهار «البابريكا»

- رشّة من الفلفل الحرّيف

- رشة من الملح

- صلصة الثوم، للتقديم

لصلصة «برافا» Salsa brava:

- حبّة صغيرة من البصل المفروم ناعماً

- حبتان من الحرّ الأحمر منزوعتا البذور ومفرومتان

- 400 غرام من البندورة الكرزية

- رشّة من بهار «البابريكا»

- 15 ملليلتراً من خلّ التفاح

- رشّة من السكر الأسمر

طريقة التحضير:

1- يضاف القليل من الماء النقي إلى مقلاة، وتوضع جوانح البطاطس فيها، وحين يغلي الماء، تدع البطاطس لدقائق خمس إضافيّة، حتى تصبح مطهوّة بصورة نصفيّة، ثم تصفّى، وتوزّع على طبق حتى تجفّ.

2- يسكب القليل من زيت الزيتون في صينيّة الخبز، وتوزّع جوانح البطاطس فيها، حتى تغمّس في الزيت.

3- يخلط كلّ من الملح و«البابريكا» والفلفل الحرّيف، وتنثر فوق البطاطس، ويتمّ إدخال الصينيّة إلى فرن محمّى مسبقاً، لمدّة 40 دقيقة، على حرارة 200 درجة مئوية، أو حتى تتحمّص.

4- لإعداد صلصة «برافا»: يسخّن القليل من زيت الزيتون، يقلّب البصل فيه لدقيقة، ثم يضاف الحرّ، وبقيّة المكوّنات. تغلى على النار لحوالي 10 دقائق، حتى تتشكّل صلصة سميكة.

(هذه المقادير تكفي 6 أشخاص).

وقت التحضير: 20 دقيقة.

وقت الخبز: 45 دقيقة.

صلصة الثوم في إبريق الخلاط الكهربائي:

يضرب صفار بيضتين و3 فصوص من الثوم المقشّر و15 ملليلتراً من عصير الليمون الحامض ورشة من الملح، ويسكب 125 ملليلتراً من زيت الزيتون تدريجياً، وذلك حتى تتشكّل صلصة سميكة وكريميّة القوام. تبرّد لحين تقديمها.

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