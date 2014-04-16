أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

انطلاق معرض الملصقات لأبحاث طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك سعود

Google+ Print

    نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بمركز بحوث الدراسات الإنسانية مؤاخراً المعرض العلمي الأول لملصقات أبحاث طالبات الدراسات العليا لكليات العلوم الانسانية وذلك في البهو الرئيسي للمدينة الجامعية للطالبات. وجاء ذلك نظرا لأهمية تطوير مهاراة عمل الملصقات العلمية لطالبات الدراسات العليا ولإكسابهن المعارف والمهارات والإتجاهات الإيجابية نحو تقديم وعرض البحوث باستخدام الملصقات العلمية.

وقد وصل عدد المشاركات في المعرض إلى أكثر من 50 طالبة دراسات عليا.

ويسعي مركز بحوث الدراسات الانسانية إلى دفع حركة البحث العلمي في جامعة الملك سعود.

وتخلل ذلك نشرات لتعريف الزوار من طالبات وأعضاء هيئة تدريس بالخدمات التى يقدمها المركز من دعم للبحوث ومجموعات بحثية والدعم لما بعد النشر وطريقة التواصل مع مركز الترجمة، وطريقة اخذ الاستشارات البحثية وتحيكم الاستبانات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية