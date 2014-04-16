انطلاق معرض الملصقات لأبحاث طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك سعود

نظمت جامعة الملك سعود ممثلة بمركز بحوث الدراسات الإنسانية مؤاخراً المعرض العلمي الأول لملصقات أبحاث طالبات الدراسات العليا لكليات العلوم الانسانية وذلك في البهو الرئيسي للمدينة الجامعية للطالبات. وجاء ذلك نظرا لأهمية تطوير مهاراة عمل الملصقات العلمية لطالبات الدراسات العليا ولإكسابهن المعارف والمهارات والإتجاهات الإيجابية نحو تقديم وعرض البحوث باستخدام الملصقات العلمية.

وقد وصل عدد المشاركات في المعرض إلى أكثر من 50 طالبة دراسات عليا.

ويسعي مركز بحوث الدراسات الانسانية إلى دفع حركة البحث العلمي في جامعة الملك سعود.

وتخلل ذلك نشرات لتعريف الزوار من طالبات وأعضاء هيئة تدريس بالخدمات التى يقدمها المركز من دعم للبحوث ومجموعات بحثية والدعم لما بعد النشر وطريقة التواصل مع مركز الترجمة، وطريقة اخذ الاستشارات البحثية وتحيكم الاستبانات.