تركي بن عبدالله:العاصمة تجمع التطور التاريخي والحضاري..وعرض الوجهات السياحية العالمية يعرفنا بتجارب الآخرين

قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض،إن المملكة تستفيد من الحضور السياحي العالمي، وعرض الدول للوجهات السياحية في العاصمة، من خلال الاطلاع عن قرب على التجارب السياحية، واستفادة المواطن في الحصول على خيارات متنوعة للسفر الخارجي.

وأكد في تصريح صحفي عقب افتتاحه مساء أمس معرض الرياض الدولي للسفر 2014 في دورته السادسة بقاعة المملكة بفندق الفورسيزونز بالرياض،أن وجود هذا العدد الكبير من الدول العارضة والجهات المشاركة،لايعني غياب السياحة السعودية، التي هي موجودة على أرض الواقع، وتجد اهتمام ودعم من الدولة، وحرصاً من صاحب السمو الملكي الأمير سطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على التعريف بكل مواقع المملكة، وهي تمثل في هذا المعرض من خلال وجود جناح متخصص يعرف بالمواقع في المملكة، والعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها تشهد تنوعا سياحيا، وحضورا لمشاريع تراث وغيرها، وهي محط اهتمام كبير من سمو أمير الرياض، وهيئة السياحة وجهاز التنمية السياحية بالمنطقة،وتجد تطورا من عام الى آخر، ومدينة الرياض كما يعرف الجميع تهتم بالجوانب والحضارية السياحية وكل ما يخدم هذا القطاع، ومنها مشروع النقل العام " المترو" الذي سيكون داعما لنمو القطاع السياحي في العاصمة .

وحول الحوادث المرورية الأخيرة في الرياض، قال " ان الداخلية وباهتمام سمو وزير الداخلية تشدد على جوانب السلامة، وهناك حملة مرورية في هذا الاتجاه .

من جهته قدم بندر القريني المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات، والقائمة على تنفيذ المعرض والإشراف عليه شكره وتقديره للأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لتشريفه برعاية وافتتاح معرض الرياض الدولي للسفر، معتبراً ذلك دليل اهتمام من الحكومة الرشيدة بقطاع السياحة والسفر.

وأوضح أن المعرض أصبح من أهم الأحداث في قطاع السياحة والسفر بالمملكة التي تقام سنوياً وتحظى بحضور محلي وخليجي وعربي ودولي،ويشارك به عدد كبير من العارضين دول عربية وأجنبية بجانب السعودية، ويمثلون مؤسسات وهيئات تنشيط وشركات سياحية ووكالات وفنادق وشركات طيران، ويحظى باهتمام كبير من الشركات والجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي والاستثماري بالمملكة والخليج والعالم ، حيث تشارك كل من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة المؤيد للسياحة والسفر كراع استراتيجي، وزارة السياحة بسلطنة عمان شريكا بلاتينيا، دائرة الإنماء التجاري والسياحي بحكومة الشارقة شريكا ذهبيا، "فلاي إن" وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار شريكا فضيا، وحضر افتتاح المعرض عدد من مسؤولي هيئات السياحة الحكومية المشاركة، وكبار المسؤولين الحكوميين، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لعدد من الدول المشاركة، ومسؤولو قطاع السفر والسياحة في السعودية والخليجي.

وتعتبر الدورة السادسة للمعرض التي تقام على مدار أربعة أيام، هي الأضخم من نوعها على مستوى المملكة ، حيث تشارك اكثر من 48 دولة واكثر من 200 جهة عارضة ووصلت نسبة الزيادة في عدد العارضين 18بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة من المعرض .

وتشارك الهيئة العامة للسياحة والآثار بجناح خاص، وبشعارها السياحة السعودية حيث تستضيف منظمي الرحلات الداخلية لطرح ما تحمله السعودية من مقومات سياحية منافسة كما تشارك لاول مرة بعض الوجهات العالمية مثل هيئات السياحة في موريشوس وسيشل واستراليا وسنغافورا وسريلانكا وبمشاركات من آسيا، وأوقيانوسيا، وأوروبا، وشمال أفريقيا .