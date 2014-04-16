إمارة عسير تتوعد المعتدين على الأراضي الحكومية بإحالتهم للتحقيق والقضاء

قامت إمارة منطقة عسير بالوقوف على تعديات الأراضي الحكومية لإزالتها وإحالة العابثين وكل من يساعدهم إلى التحقيق والقضاء، استكمالاً للجهود التي تبذلها الإمارة لحفظ الحقوق من التعدي أو التطاول.

وأفاد الناطق الإعلامي للإمارة سعد بن عبدالله آل ثابت أن لجنة مختصة تحت رئاسة مفتش من الإمارة وعدد من منسوبي الجهات المختصة يرافقهم لجنة إزالة التعديات في مركز صمخ بالوقوف على تعديات الأراضي الحكومية.

وقال: "إن بعض المعتدين قاوموا اللجنة مما أدى إلى إصابة أحد رجال الأمن وتكسير زجاج بعض المعدات"، مضيفاً أن "اللجنة بصدد استكمال مهامها في إزالة التعديات، وأنه سيتم التحقيق في المقاومة وتسليم المواقع للجهات الرسمية ذات العلاقة"، مشدداً على أنه سيتم إحالة العابثين بالأراضي الحكومية وكل من يساعدهم على ذلك إلى التحقيق والقضاء لمجازاتهم شرعاً.