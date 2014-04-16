والدة مايكل جاكسون مطالبة بدفع 800 ألف دولار أمريكي

أصدرت المحكمة الناظرة في قضية وفاة مغنّي البوب العالمي Michael Jackson حكماً مؤقتاً، يقضي بقيام والدة المغنّي بدفع مبلغ قدره 800 ألف دولار أمريكي إلى شركة الحفلات AEG كبدل تكاليف محاكمة ومحامين، تكبدّتها الشركة طوال فترة المحاكمة، التي دامت خمسة أشهر، بعدما تبيّن أنّ الشركة غير مسؤولة عن وفاة ملك البوب.

وكانت المحكمة برئاسة القاضية Yvette Palazuelos قد أصدرت الحكم، عندما ظهر أنّ الأخيرة لم تطلب من الطبيبConrad Murray، الذي حكمت عليه محكمة فرنسية بدفع "يورو" واحد تعويضاً بعد وفاة مغني البوب العالمي، الذي كان يسهر على صحة ملك البوب أنّ يُعطيه جرعة زائدة من مادة "بروبوفول" المخدّرة التي أدت إلى وفاته في الـ2009.

أمّا وكيلة Katherine Jackson والدة المغنّي المحاميةKevin Boyle فقالت إنّها لن تستأنف هذا الحكم المؤقّت قبل أن تصدر المحكمة الحكم النهائي، فيما اعتبر وكيل شركةAEG أنّ قرار المحكمة هو القرار الصّحيح لقضية ما كان يجب أن تكون موجودة في الأساس.

وكانت Katherine Jackson البالغة من العمر 83 عاماً قد تقدّمت بشكوى ضد شركة AEG باسم أطفال المغنّي الثلاثة، متّهمة إياها بالإهمال، لاسيما من خلال اختيارها للطبيبConrad Murray للسهر على صحة ابنها، وطالبتها بتعويض يتراوح بين 900 ألف و1.6 مليون دولار عن وفاته.

وبعد الشّكوى التي تقدّمت بها Katherine حُكم على الطّبيب بالسجن لمدة 4 أعوام، ولكنه سُجن لمدة سنتين فقط لحسن سلوكه الذي ظهر أثناء وجوده في السجن.

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