زوج الصّحافية بيتشز غيلدوف لا يستطيع العودة إلى منزله

كشفت مصادر مقرّبة من زوج الصحافية Peaches Geldof الموسيقي Thomas Cohenعن أنّه لا يتقبّل فكرة العودة إلى منزله الزوجي بعد غياب زوجته، التي وجدت متوفاة في المنزل نفسه، يوم الإثنين الماضي في ظروفٍ غامضة.

وحسب المصدر، يُمضي الموسيقي المدمّر، كما وصفه، وولداه الاثنان Astala وPhaedra أوقاتهم في منزل والدي Thomas اللذين يقفان إلى جانبه، في هذا الظروف الصّعبة. وأضاف المصدر أنّ الموسيقي يرفض العودة إلى المنزل في الوقت الحالي.

ويقول Thomas إنّه أحبّ زوجته كثيراً، وسيبقى يحبّها دائماً، وسيجعلها تعيش في قلوب ولديه إلى الأبد.

وقد وجدت الصّحافية وعارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عاماً متوفاة في منزلها، في بلدة Kent الواقعة في جنوب إنجلترا، بعد أنّ أخبر زوجها الشرطة بأنّ Peaches لا تُجيب على هاتفها، في وقتٍ كان ابنها Phaedra البالغ من العمر 11 شهراً معها في المنزل، فيما كان Astala الابن البكر مع والده خارج المنزل في تلك الأثناء.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"