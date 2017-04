هيفاء وهبي تتفوّق على Captain America في مصر

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي عودة فيلم The LEGO Movie حيث حصد 9.5 مليون دولار، وعاد أيضاً فيلم Divergent الى المرتبة الرابعة مع 23.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Noah الى المرتبة الثالثة مع 36.2 مليون دولار، كما تراجع أيضاً فيلم Captain America: The Winter Soldier من المرتبة الأولى الى الثانية بعد أن سجّل 60.6 مليون دولار، وتقدم فيلم Rio 2 من المرتبة الثالثة الى الأولى حيث جمع 62.3 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Noah الى المرتبة الخامسة مع 7.5 مليون دولار، ودخل فيلم Draft Day في المرتبة الرابعة حيث جمع 9.7 مليون دولار، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم Oculus الذي حصد 12 مليون دولار. ودخل أيضاً الفيلم الكرتوني Rio 2 مباشرة في المرتبة الثانية مع 39.3 مليون دولار، وحافظ فيلم Captain America: The Winter Soldier على المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد 41.2 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Need For Speed الى المرتبة الخامسة مع 4236 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Captain America: The Winter Soldier من المرتبة الأولى الى الرابعة مع 6115 مشاهد. ودخل فيلم Rio 2 مباشرة في المرتبة الثالثة حيث شاهده 9251 شخص، وشهدت المرتبة الثانية دخول فيلم هيفاء وهبي "حلاوة روح" مع 15388 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Noah مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 20727 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة تراجع فيلم Non-Stop حيث حصد 257 ألف جنيه، وتراجع فيلم "فتاة المصنع" الى المرتبة الرابعة حيث جمع أيضاً 257 ألف جنيه. بقي فيلم Divergent في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 358 ألف جنيه، ودخل فيلم Captain America: The Winter Soldier مباشرة في المرتبة الثانية مع 651 آلف جنيه، كما دخل أيضاً فيلم هيفاء وهبي "حلاوة روح" مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 988 ألف جنيه.