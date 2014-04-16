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كيف ردّت سيرين عبد النور على شائعة تعرّضها لمرض خطير؟

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كيف ردّت سيرين عبد النور على شائعة تعرّضها لمرض خطير؟ كيف ردّت سيرين عبد النور على شائعة تعرّضها لمرض خطير؟

انتشرت مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة عن إصابة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بمرض خطير، وهو ما أثار قلق جمهورها على "تويتر"، حيث سألها أحد المتابعين عن حقيقة ما تردد فردّت سيرين قائلة" أنا كتير منيحة والخبر كاذب للأسف".
تأتي هذه الشائعة في ظل انشغال سيرين بتصور برنامجها الواقعي "بلا حدود"، الذي يعرض على شاشة تلفزيون "الآن"، وانهماكها في تصوير المسلسل المصري "سيرة الحب" مع خالد سليم والمخرج محمد جمال العدل، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

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