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"سيدتي نت" تكشف حقيقة منع "حلاوة روح" في الإمارات

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"سيدتي نت" تكشف حقيقة منع "حلاوة روح" في الإمارات "سيدتي نت" تكشف حقيقة منع "حلاوة روح" في الإمارات

أعرب المنتج محمد السبكي عن استغرابه من الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع، عن منع عرض فيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفا وهبي من دور العرض في الإمارات بسبب مشاهده الساخنة.
وقال السبكي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفيّة تسأله عن حقيقة المنع، وما نشر في هذا الإطار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أنّه كلام عار من الصحة، وأنّ العمل يعرض بشكل منتظم في كل الدول، وقال "الرقابة في أي دولة يعرض فيها العمل تشاهده قبل عرضه، ومن ثم تصرّح به أو لا تصرّح".
وفجّر السبكي مفاجأة قائلاً إنّ إيرادات الفيلم في الإمارات تفوّقت كثيراً عن إيراداته في ، وكل يوم يتلقى قائمة بالإيرادات من دور العرض التي تعرض الفيلم في الإمارات تحديداً.
وأنهى السبكي كلامه قائلاً "أعداء النجاح بالتأكيد هم وراء هذه الشائعة الغريبة، والعمل يعرض ويكسّر الدنيا في الكثير من الدول العربية ومصر بالطبع، ومن شاهد الفيلم سيدرك جيداً أنّه لا يحتوي على مشاهد ساخنة".

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